在亚美尼亚埃里温举行的《联合国生物多样性公约》第十七次缔约方大会（COP17）上，国家和次国家级政府宣布承诺向全球生物多样性框架基金（GBFF）捐款6000万美元。这些资金将支持各国和社区保护及恢复野生物种和生态系统。

相关承诺于10月26日在一场关于融资的会议期间公布。据Premium Times Nigeria报道，亚美尼亚、德国、冰岛和摩纳哥的代表，以及加拿大魁北克省和柏林宣布了新的捐款。柏林的承诺是该基金首次获得城市捐款。

自然保护融资

自2023年8月启动以来，GBFF已获得14个主权政府和两个次国家级政府承诺提供的4.46亿美元资金。该基金表示，已为87个国家的82个项目规划3.621亿美元，其中包括小岛屿发展中国家和最不发达国家。

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该基金32%的规划资源用于支持原住民和地方社区的行动，39%用于小岛屿发展中国家和最不发达国家。GBFF的设立旨在加快落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》，该框架提出到2030年保护全球至少30%的陆地、内陆水域、海洋和沿海区域。

对GEF-9的捐款

此外，西班牙宣布向全球环境基金信托基金第九轮增资（GEF-9）捐款5000万欧元，乌兹别克斯坦宣布捐款450万美元。英国确认将捐款3.3亿英镑。GEF-9在2026年7月至2030年6月期间的承诺总额接近44亿美元。

德国还表示，计划在2026年底前向GBFF额外捐款5000万欧元。GEF-9约70%的资源计划用于实现《联合国生物多样性公约》的目标。

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