随着民主党人理查德·潘在加利福尼亚州第6选区赢得选举，创纪录的六名华裔议员将进入新一届美国国会。正如《南华早报》报道，根据周三上午公布的最新结果，潘领先现任国会议员凯文·凯利15个百分点。

61岁的潘是一名医生，也是台湾移民之子。他于2010年至2022年在加利福尼亚州立法机构任职，先后担任州议会议员和州参议员。他在任期间专注于公共卫生议题，并担任加利福尼亚州亚裔和太平洋岛民立法党团主席。

六名华裔议员

除潘外，该群体还包括众议院议员：共和党人文斯·冯、来自加利福尼亚州的民主党人赵美心和刘云平，以及来自纽约州的民主党人格蕾丝·孟。第六位是来自伊利诺伊州、拥有泰国和华人血统的民主党参议员谭美·达克沃思。

2009年当选国会议员的赵美心表示，代表性让亚裔美国人产生参与国家治理的归属感，并有助于在制定政策时考虑他们的经历。格蕾丝·孟称潘的胜利是华裔美国人在国会代表性方面具有历史意义的里程碑。

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加利福尼亚州的其他选战

另一位华裔候选人、旧金山监事会成员康妮·陈，在加利福尼亚州第11选区的选举中，根据最新结果落后于州参议员斯科特·维纳。两人争夺的席位此前由前众议院议长南希·佩洛西代表。

拥有香港和台湾背景的陈在旧金山的华语社区开展竞选活动，包括唐人街和该市西部地区。她在辩论中使用中文，投放中文竞选广告，并在竞选最后几天访问了一座中国寺庙。

根据该报列出的名单，在目前拥有535名有投票权成员的国会中，有22名亚裔议员。首位华裔国会议员是来自夏威夷州的共和党人海勒姆·冯，他于1959年成为参议员。

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