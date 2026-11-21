11月20日，在俄罗斯对乌克兰发动袭击期间，一枚巡航导弹和两架喷气式无人机落入波兰境内。此前，波兰官员曾报告有两枚导弹和一架无人机坠落，但随后对初步数据进行了更正。

据该官员称，在喀尔巴阡山省的鲁德尼克-纳德-桑村发现了喷气式无人机的残骸。此前曾推测，该地可能坠落了一枚X-101导弹。

根据特蕾莎·库巴斯-胡尔提供的最新数据，喷气式无人机坠落在鲁德尼克-纳德-桑和莫洛迪奇， 而在卢布林省的新利波维茨村，很可能发现了X-101巡航导弹的残骸。

省长强调，只有经过详细调查后，才能就无人机类型得出最终结论。

“目前尚无法确定今天上午在喀尔巴阡山脉附近的两个定居点——鲁德尼克-纳德-萨扬和莫洛迪奇——附近坠落的究竟是何种类型的无人机。 这需要通过详细调查才能查明，”库巴斯-胡尔补充道。

特蕾莎·库巴斯-胡尔保证，局势已得到控制。国家消防局的一支专业化学救援小组以及警方排爆专家已投入行动。

专家们正在残骸坠落现场展开工作，以查明其来源并最终确定空中目标的类型。

据RMF24报道，喀尔巴阡省省长特蕾莎·库巴斯-胡尔发表了上述声明。

由于俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击，波兰各地响起了防空警报。特别是，卢布林市的居民报告称听到了警报声，社交媒体上也开始流传展示该市局势的视频。

此前一天，波兰卢布林省和喀尔巴阡省的居民收到了RCB（民防局）的警报通知，原因是侵略国俄罗斯联邦对乌克兰领土发动了空袭。 通知中指出，当局正在密切监测局势，并已提升波兰防空系统的战备状态。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，他已收到报告，称在俄罗斯对乌克兰西部地区发动大规模袭击期间，波兰领空可能遭到侵犯。

波兰方面声明，关于俄罗斯目标侵犯领空的预警是在其坠落之前发出的，而非如先前报道的那样在坠落后才发出。

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