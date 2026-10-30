10月30日，包括希腊在内的21个国家的码头工人在五大洲113个港口举行罢工和示威。抗议参与者反对将商业港口用于军事需求，阿纳多卢通讯社报道。

欧洲港口的行动

超过25个码头工人工会参加了以“我们不为战争工作”为口号的国际行动日。据属于希腊共产党的网站902报道，他们要求港口服务于民众需求，而非军事行动。

罢工和示威尤其在希腊、法国、意大利、印度、土耳其、丹麦、瑞典和德国举行。在希腊比雷埃夫斯，抗议者在港口附近展开了一条写有“工人不为战争工作”的大型横幅。

在塞萨洛尼基，举行了长达三小时的停工。据该通讯社报道，期间超过200个集装箱和卡车被停下。帕特雷和比雷埃夫斯港口的工作人员也举行了罢工行动。在法国马赛以西的福斯滨海港，数百名工人加入了动员活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会声明与运动

在意大利雷焦卡拉布里亚，工人和青年支持了码头工人。德国的年轻码头工人和学徒在汉堡港举行了声援活动和示威。瑞典港口工人工会反对欧洲港口军事化，并警告不要利用安全立法限制工会活动。

丹麦的工会和联合会表示，不应通过运输武器让码头工人成为战争或战争罪的共犯。印度的码头工人和海员呼吁建立“和平与体面劳动的港口”。

No Harbour for Genocide运动表示，一些参与行动的港口，包括意大利的热那亚、利沃诺和焦亚陶罗港，法国的马赛港，希腊的比雷埃夫斯港以及摩洛哥的丹吉尔港，与向以色列运送武器有关。该运动的数据显示，从2025年8月至2026年9月，315批运往以色列最大武器制造商Elbit Systems的零部件货物途经29个国家的56个商业港口。

关注我们在