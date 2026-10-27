美国总统唐纳德·特朗普之子小唐纳德·特朗普于8月底与被认为与弗拉基米尔·普京有联系的俄罗斯商人乌马尔·克里姆林一同前往蒙古狩猎。 与此同时，美国驻乌兰巴托大使馆为负责保护美国总统之子的特勤局人员在蒙古逗留期间的酒店住宿花费了18,715美元。

8月底，小唐纳德·特朗普飞抵蒙古首都乌兰巴托，随后前往该国西部数百公里外的狩猎营地。 他在那里与乌马尔·克里姆林以及一小队向导、司机和厨师共度了两日。

《金融时报》的记者通过当地向导和官员的证词、航班数据、社交媒体帖子以及公开文件，证实了此次会面的事实。

根据美国联邦文件显示，美国驻乌兰巴托大使馆为特勤局8月23日至9月6日的“访问”支付了18,715美元的酒店住宿费。 作为总统家属，小唐纳德·特朗普在出行时由该机构提供安保。

乌马尔·克雷姆廖夫担任国际拳击协会（IBA）主席。 据记者报道，8月27日，他离开在哈萨克斯坦举行的IBA新闻发布会，搭乘夜间包机飞往乌兰巴托，随后前往小特朗普的狩猎营地。

克雷姆列夫由俄罗斯商人阿图尔·马蒂罗索夫陪同——后者是受美国制裁的“沃斯霍德”风险投资基金的合伙人。

一位随行人员向记者透露，在营地逗留期间，小特朗普和克雷姆廖夫尽量避免一起合影。

在营地逗留两天后，克雷姆廖夫返回乌兰巴托，随后前往雅库茨克观看IBA拳击比赛。 小特朗普则在蒙古多停留了一周，并在巴彦乌尔吉省继续狩猎。

据一名向导透露，此次行程中，这位美国总统之子猎获了一只阿尔泰野山羊——这是一种濒临灭绝的野生绵羊。

据《金融时报》报道，自2019年以来，小特朗普在前往蒙古的狩猎之旅中至少又射杀了两只阿尔泰野山羊。

此次蒙古之行发生在小唐纳德·特朗普5月在加勒比海私人岛屿举行婚礼庆典之后。

此前，ProPublica报道称，乌马尔·克里姆洛夫支付了部分庆典费用，包括其中一座岛屿的租赁费和烟花费用。

小特朗普的发言人称克雷姆列夫是其委托人的私人朋友。据他介绍，两人因对拳击和户外休闲的共同兴趣而走近，但彼此之间并无商业往来。

狩猎之旅结束后，小唐纳德·特朗普返回乌兰巴托，在那里会见了蒙古国总统乌赫纳吉伊·胡雷尔苏赫。

美国总统之子的发言人表示，此次会面属于非正式性质，与会者主要讨论了户外休闲活动。

《金融时报》的调查报道中提到了这一点。

值得一提的是，在美国，总统唐纳德·特朗普的支持率已升至32%——较上周创下的历史最低点上升了一个百分点。这是路透社/益普索（Reuters/Ipsos）于周一结束的为期五天的民调结果。

美国总统唐纳德·特朗普表示，他将很快决定是与伊朗达成协议，还是恢复对德黑兰的军事行动。他在接受福克斯新闻采访时发表了上述言论。

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