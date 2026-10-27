波兰总理唐纳德·图斯克表示，挪威挪威首相约纳斯·加尔·斯特雷和芬兰总统亚历山大·斯图巴在与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京就乌克兰-俄罗斯后，他们的感受是“相当谨慎乐观”。此次领导人磋商是在波兰政府会议召开前进行的，此前已与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及美方达成初步共识。

据图斯克称，会谈内容涉及计划于11月4日后在阿布扎比举行的停火谈判的筹备工作。 波兰总理强调，在此类接触中必须保持最高程度的警惕，并保证欧洲在乌克兰安全保障问题上将保持明确立场。

唐纳德·图斯克指出：“我已向这两位政治家说明，在此类接触中必须保持绝对的谨慎和警惕，俄罗斯的议程和利益已相当明确，不应自欺欺人地认为达成共识会很容易…… 这场战争正逐渐成为现代世界历史上最荒谬、最血腥的战争之一。”

来源：“乌克兰通讯社”。

俄罗斯无意放弃占领整个顿巴斯的计划。10月27日，独裁者弗拉基米尔·普京在与芬兰总统及挪威首相的电话交谈中作出了上述表态。 与此同时，路透社援引的是接近克里姆林宫的消息人士，而非通话参与者的直接证词。

瑞典首相乌尔夫·克里斯特松对芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯托雷与弗拉基米尔·普京的电话会谈前景持怀疑态度。

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