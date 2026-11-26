索菲娅·普洛特尼科娃——彼尔姆市杜马议员弗拉基米尔·普洛特尼科夫的女儿——在巴黎晒出了奢华的求婚照。 这位姑娘在社交媒体上发布了求婚时的照片，照片中她的未婚夫以埃菲尔铁塔为背景向她求婚。

索菲娅还展示了订婚戒指、金色的蛋糕以及无数的花束。

照片中，索菲娅·普洛特尼科娃展示了镶有大颗宝石的订婚戒指、金色蛋糕以及众多花束。她在Instagram上发布了这则订婚消息，配文写道：“我答应了！” 随后，她又分享了庆祝活动中的其他照片。

据俄罗斯媒体报道，这位议员女儿的帖子在社交媒体用户中引发了一波批评。 一些评论者对订婚戒指的价格进行了讽刺，推测这笔钱足以在彼尔姆建造几家医院。索菲娅本人并未对这些指责作出回应。

她父亲的公开立场尤其引起了人们对这一事件的关注。弗拉基米尔·普洛特尼科夫此前曾呼吁俄罗斯人不要沉迷于欧美生活。 他声称，世界上正在进行“魔鬼与上帝之间的斗争”，而“魔鬼就是西方”。

与此同时，记者们此前曾关注过这位议员家人的海外房产及旅行情况。 具体而言，调查报道中提到了普洛特尼科夫与其妻子共同拥有的西班牙公寓，以及他前往法国、意大利、迪拜和马尔代夫旅行的照片。

值得注意的是，这位曾公开批评西方国家的政客的女儿，却选择在巴黎举办她人生中最重要的个人活动之一。同样耐人寻味的是，在引发社会热议后，该女子关闭或删除了自己的社交媒体账号及相关照片。

她将相关照片发布在了Instagram上。

乌克兰女记者拉米娜·埃斯哈克扎伊——今年夏天曾宣布与身为军人的爱人订婚——谈到了她的婚礼计划。

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