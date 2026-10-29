一项受拉脱维亚财政部委托开展的研究建议，明确现行赌博广告限制措施，并加强对其遵守情况的监管。该研究作者认为，这是减少赌博和彩票危害、尤其是减少对年轻人危害的必要措施，LSM English报道。

研究发现，在数字和跨境广告监管、间接广告识别以及机构间职责划分方面存在不足。财政部表示，将与监管机构、行业代表及公共卫生专家共同评估这些建议，并特别关注保护年轻人。

广告更常进入年轻人的视野

在调查中，46%的15岁至64岁拉脱维亚居民表示，他们最近注意到了赌博广告。在15岁至34岁的受访者中，这一比例为59%。具有较高问题性赌博行为风险的人也更常注意到此类广告。

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临床心理学家兼成瘾问题专家马格达莱娜·伊维塔·普拉奈特指出，广告显著促成了人们首次参与赌博，也加深了成瘾，尤其是在年轻人和青少年中。她表示，广告同时将赌博呈现为普通娱乐，并将其相关风险置于次要位置。

超过四分之三受访者支持禁令

2025年6月至11月，研究人员分析了在拉脱维亚通过电视、广播、社交媒体、网络媒体及其他网站传播的8252份赌博和彩票广告材料。赌博广告占分析总量的82.5%，彩票广告占17.5%。

按照广告内容分析标准，17%的材料包含可能吸引儿童和年轻人的元素，包括动画角色和鲜艳色彩。同时，76%的调查参与者支持禁止赌博广告。这项工作由普华永道有限公司完成；其中包括对2172名拉脱维亚居民的调查、专家访谈，以及对经常赌博或有赌博和彩票成瘾经历者进行的深度访谈和焦点小组讨论。

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