美国一项针对重大灾害声明的研究发现，根据州领导层的党派归属，联邦援助申请获批比例存在显著差异。在总统唐纳德·特朗普第二任期内，州长和两名参议员均为共和党人的州，其申请近90%获批；而由民主党人担任这些职位的州，这一比例为23%，《财富》报道称。

联邦援助决定

该研究分析了自美国联邦紧急事务管理局（FEMA）于1979年成立以来约2500份灾害声明。研究涉及州长和两名参议员同属共和党或民主党的州。

根据所引述的数据，特朗普政府在2025年拒绝了26%的重大灾害声明申请。这一比例是前一年的两倍多，也高于过去二十年15%的平均拒绝率。

科罗拉多州的州长和参议员均为民主党人，该州在2025年的两项援助申诉均遭拒绝。这是该州自20世纪80年代以来首次遭到拒绝。相比之下，特朗普于6月宣布向佛罗里达州拨款4.16亿美元，用于应对灾害后果，但未说明这笔资金涉及哪一具体事件。

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地方社区的支出

城市研究所（Urban Institute）高级研究员安德鲁·伦巴赫对FEMA数据进行的另一项分析显示，在特朗普第二任期内，他在2024年选举中获胜的州约有84%的申请得到批准。对于特朗普落败的州，这一比例约为42%。

白宫否认政治因素影响灾害发生后的援助决定。与此同时，根据该报道，FEMA应向地方政府补偿近100亿美元，用于城市和社区已经支付的恢复工作。若重大灾害声明遭拒，社区可能需承担相当于其年度预算15%的费用。

报道还指出，慈善、志愿者和社区组织正在扩大对受灾社区的援助，但无法完全取代联邦资金。

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