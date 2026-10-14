阿联酋迪拜计划在价值300亿迪拉姆的Tasreef基础设施项目框架内，将雨水排水系统的排水能力提高七倍。工程计划于2033年完成。

新系统每天将能够排放超过2000万立方米的水。该计划包括建设超过6500公里的雨水排水网络，以及超过5000公里的污水管网。

2024年洪灾后的项目

据《国家报》报道，Tasreef计划于2024年启动，此前当年4月史无前例的降雨引发了大范围内涝。迪拜市政当局总干事马尔万·本·加利塔表示，当局没有仅仅修复损毁，而是选择了长期解决方案，以增强城市应对未来风暴的韧性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年6月，市政当局在纳德阿尔谢巴地区完成了一项价值2.77亿迪拉姆的污水和雨水排水网络。2026年4月，阿尔库兹创意区的排水网络完工。

网络将覆盖的地区

Tasreef延续了迪拜于2019年启动的排水项目，这些项目覆盖了迪拜世博会地区、阿勒马克图姆机场城和杰贝阿里。新设施将服务于纳德阿尔哈马尔、迪拜国际机场周边、加尔胡德、拉希迪亚、阿尔库兹、扎比尔、阿尔瓦斯尔、朱美拉和阿尔巴达阿等地区。

在穆罕默德·本·拉希德领导力论坛上，马尔万·本·加利塔还介绍了该市对基础设施、人工智能和现代建筑方法的投资。市政当局正在开发迪拜数字孪生系统和一个管理中心，该中心将利用实时数据监测运营并支持决策。

关注我们在