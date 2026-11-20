该国国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什于11月20日通报了这一事件。据他称，两枚俄罗斯导弹和一架无人机闯入了波兰领空。

该部长就发生在卢布林省和喀尔巴阡山省的事件发表了评论，此前这两地发现了不明物体的残骸。

“这是一枚侵犯波兰领空的X-101导弹……第二起事件同样可以认定为导弹，第三起事件则极有可能是喷气式无人机，”他透露道。

科西尼亚克-卡米什指出，详细信息将由伊雷内乌什·诺瓦克将军公布。

“但今天我们就可以断言，俄罗斯联邦对乌克兰领土的此次袭击——该袭击波及了波兰——是自乌克兰全面战争爆发以来规模最大的袭击之一，”波兰国防部长强调道。

据他称，这表明“俄罗斯丝毫没有缩小冲突规模，也没有停止行动，而只是在不断突破新的界限”。

科西尼亚克-卡米什指出，一切迹象都表明，俄罗斯是蓄意选择这一日期实施此类挑衅的。

“今天正在举行‘自愿联盟’的演习。我将致函北约秘书长，请求调配额外兵力和资源以支持‘东方哨兵’行动，”他补充道，据Polsat News报道。

此前，西比加就俄罗斯袭击期间侵犯波兰领空一事作出了回应。

需要指出的是，唐纳德·图斯克因波兰领空遭侵犯一事召开了紧急会议。

图斯克表示，波兰将调查俄罗斯袭击乌克兰期间发生的领空侵犯事件。

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