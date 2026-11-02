在美国，两名参与共和党人迈克·罗杰斯竞选密歇根州联邦参议员的人士，因从事与以色列政府传播倡议相关的工作，已根据《外国代理人登记法》（FARA）完成登记。阿纳多卢通讯社援引Drop Site News报道称。

依据FARA登记

竞选团队发言人阿比盖尔·龙森和传播专家杰西·斯托克斯通过大型承包商Convergence Media参与罗杰斯的竞选活动，同时也参与了与以色列政府有关的传播工作。

龙森于2026年5月根据FARA登记，通过与前唐纳德·特朗普竞选经理布拉德·帕斯卡尔有关联的公司Clocktower X LLC，为Havas Media Network工作。她的登记文件提及为美国境内一项旨在打击反犹主义的以色列政府倡议提供战略传播、规划和媒体服务。

斯托克斯于2025年10月根据与Havas的同一份合同完成登记。据Drop Site News报道，他还是罗杰斯竞选团队数份新闻稿的作者。

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传播项目

据Drop Site News报道，龙森是14名Convergence Media员工之一，他们作为分包商参与了价值4650万美元的以色列传播项目。该项目包括社交媒体活动和人工智能的使用。

根据美国联邦选举委员会的数据，在选举周期内，罗杰斯竞选团队向Convergence Media支付了数百万美元。竞选团队此前否认龙森是其正式员工，尽管据该媒体报道，她曾通过竞选团队的官方电子邮件地址与记者沟通。

龙森和斯托克斯没有回应Drop Site News的置评请求。另一名竞选团队发言人也没有回应该媒体有关竞选团队是否知晓这些安排的问题。

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