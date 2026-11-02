乔治·克鲁尼将在法国一个村庄开设一家高档餐厅，当地居民担心游客蜂拥而至

好莱坞演员乔治·克鲁尼和他的妻子阿玛尔计划于明年春天在普罗旺斯的一个小村庄科蒂尼亚克开设一家高端餐厅。

当地居民担心，这家餐厅会吸引大批游客、名人及网红，从而改变这个村庄一贯的氛围。

科蒂尼亚克约有两千名居民，以葡萄园、橄榄林、桃红葡萄酒和风景如画的小巷而闻名。 该村长期以来一直吸引着寻求宁静的名人。例如，大卫·鲍伊和平克·弗洛伊德乐队曾在此地的Miraval录音棚录制过音乐。

当地居民担心，新餐厅会将这个宁静的小村庄变成旅游中心。也有人推测，该餐厅的价格对当地人来说会过高，主要只有VIP客人和这位演员的朋友才能光顾。

这家新餐厅将位于克鲁尼夫妇的家庭住宅附近。该地点此前曾供应木柴烤炉制作的披萨和价格亲民的肉类菜肴。如今，计划在此打造一家提供精致菜单和更高水准服务的意大利餐厅。

与此同时，部分居民支持该项目，期待能创造新的就业岗位并为当地企业带来商机。 科蒂尼亚克市长让-皮埃尔·韦兰也未对开业表示反对。据他介绍，餐厅将设有露台，且用餐区可供私人活动预订。

来源：Express

美国演员乔治·克鲁尼在威尼斯国际电影节上表示，美国正由“最无能的人”领导。 他还表示希望，在美国中期选举之后，该国能够回归到更正常的状态。

乔治·克鲁尼公开指责唐纳德·特朗普发表了他所称的“战争罪”言论。此事发生在他通过其“克鲁尼正义基金会”（Clooney Foundation for Justice）在意大利组织的一次与三千名中小学生见面会上。 白宫对此予以了严厉批评，而克鲁尼本人则强调了局势的严重性，并呼吁进行讨论而非互相攻击。

曾在美国超级英雄电影《蝙蝠侠与罗宾》中饰演蝙蝠侠的美国演员乔治·克鲁尼表示，世上“没有足够的毒品”能让他再次接演这个角色。

关注我们在