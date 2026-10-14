美国佐治亚州在中期选举提前投票首日投出了超过18.8万张选票。这是该州中期选举提前投票首日的纪录，The Hill报道。

根据佐治亚州务卿办公室的数据，周二提交的选票数量比2022年选举提前投票首日的结果多出5万多张。

非裔选民占比

无党派选举数据网站VoteHub估计，首日提交的选票中，超过36%来自非裔选民。VoteHub指出，这比2024年的数据高出六个多百分点。

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州务卿布拉德·拉芬斯珀格表示，创纪录的选民参与度表明选民对佐治亚州选举制度公正性的信任。

参议院和州长选举

佐治亚州正在举行2026年中期选举中一些最受关注的竞选，其中包括美国参议院和州长选举。民主党参议员乔恩·奥索夫正在竞选连任，其共和党对手是众议员迈克·柯林斯。

根据The Hill的合作平台Decision Desk HQ的预测，奥索夫连任的概率为88%，并在汇总民调中平均领先柯林斯8.8个百分点。在州长职位的竞争中，亚特兰大前市长凯莎·兰斯·博特姆斯与医疗保健行业高管里克·杰克逊竞争。Decision Desk HQ估计博特姆斯获胜的概率为57%，尽管民调平均显示杰克逊领先她两个点。

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