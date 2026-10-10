10月10日，埃塞俄比亚在亚的斯亚贝巴的博莱莱米经济特区启用了一家国家级贵金属精炼厂。总理阿比·艾哈迈德为该企业揭幕。据The Rio Times报道，该工厂满负荷运转时每年可加工超过600吨贵金属。

埃塞俄比亚的金属加工

这座新设施将对黄金进行检验和提纯，并生产用于出口的金条。该企业还计划生产不同成色的铸造和压制金条及银条。

据Fana Media Corporation和Ethiopian Broadcasting Corporation报道，阿比·艾哈迈德称该工厂为非洲领先的精炼企业之一。他表示，当局力求在国内加工贵金属，而不是出口未经加工的黄金，并将埃塞俄比亚打造为区域精炼中心。

总理表示，埃塞俄比亚去年出口了价值约56亿至60亿美元的黄金。艾哈迈德还表示，该工厂应能够从此前在出口时被归类为废料的材料中提取白银和其他有价值的金属。

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所有者和出口潜力

该项目的控股权——51%——属于国有基金Ethiopian Investment Holdings。据Fana Media Corporation报道，其余49%属于国际投资者Sam Precious Metals。

埃塞俄比亚官员表示，该企业有可能支持每年价值高达800亿美元的贵金属出口。这并非有保障的出口规模：它将取决于该工厂能够吸引和加工的黄金及其他金属数量，包括来自其他非洲国家的金属。

据Ethiopian Broadcasting Corporation消息，Ethiopian Airlines计划利用货运服务，将来自其他非洲国家的黄金运往亚的斯亚贝巴加工。项目成本、当前产量、达到满负荷产能的期限以及是否具备国际认证均未披露。

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