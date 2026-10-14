欧洲委员会认为，捷克总理安德烈·巴比什将农化集团Agrofert转入的信托基金，不足以消除潜在的利益冲突。这可能导致暂停付款，或对欧盟资金实施财务更正，Politico Europe报道。

致透明国际的信函

透明国际捷克分会表示，已收到欧盟委员会农业总司总司长伊丽莎白·维尔纳的来信。该组织称，文件指出，巴比什的情况根据欧盟财务规则构成利益冲突。

据透明国际捷克分会称，维尔纳还指出，已告知欧盟委员会的信托基金和相关措施不足以解决这一情况。该组织无权公布信件本身，但获准转述其内容。透明国际捷克分会执行主任戴维·科托拉表示，他于9月收到第一封信，而10月5日的信允许其在不公布文件的情况下披露内容。

可能限制付款

据透明国际捷克分会称，欧盟委员会在信中警告，可能采取措施保护欧盟资金。可能采取的步骤包括中断付款期限、暂停付款以及实施财务更正。

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上个月，欧盟委员会冻结了向捷克偿付的318万欧元，该款项涉及支付给Agrofert的农业补贴。此前，欧盟委员会在5月决定，在消除对巴比什参与该企业的疑虑之前，不对已支付的补贴进行偿付。

欧盟委员会发言人路易丝·博盖证实，该机构于9月向透明国际捷克分会发送了信件，但未评论其内容。同时，她此前曾表示，巴比什处于潜在的利益冲突之中，而他设立的信托基金不足以缓解这一情况。

巴比什否认存在违规行为，并表示自己不拥有Agrofert，也未从该公司获益。Agrofert代表帕维尔·赫尔曼斯基表示，农业总司的信函反映了欧盟委员会其中一个部门的立场，而对欧盟法律作出有约束力解释的只能是欧盟法院。该公司坚持称，其过去和现在获得补贴均符合捷克和欧洲法律。

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