欧洲中央银行首席经济学家菲利普·莱恩在爱尔兰都柏林表示，欧元区企业更积极地使用人工智能，可能会削弱劳动者要求提高薪酬的能力。Channel NewsAsia报道。

对工资的影响

莱恩表示，人工智能目前尚未改变整体就业趋势，但企业正谨慎规划新增招聘。这限制了劳动者要求补偿高通胀的能力，并可能解释了尽管物价上涨、工资增长却放缓的现象。

他指出，技术对部分劳动者类别的潜在替代，可能削弱其谈判地位，抑制收入增长，并降低劳动在总收入中的份额。

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融资成本更高

莱恩还表示，全球企业正积极借款投资人工智能，导致其他市场参与者的借贷成本上升。他认为，这一影响已经显著加剧欧元区金融条件的紧缩程度，并与确定适当的欧洲央行货币政策有关。

由于能源价格高企，欧元区目前的通胀率几乎是欧洲央行2%目标水平的两倍。与此同时，政策制定者没有看到次级通胀效应的迹象，包括工资走势方面。

莱恩评估称，从更长期来看，人工智能可能提高潜在产出和趋势经济增长率。鉴于预计劳动年龄人口将减少，这对欧洲尤为重要。

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