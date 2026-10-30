据France 24报道，法国调查人员就可能不当使用公共资金一案讯问了法国前总理、勒阿弗尔市长爱德华·菲利普。两名预审法官给予他“协助证人”身份；在法国法律体系中，这一身份比被正式立案调查者的身份轻微。

调查中的身份

该程序与菲利普担任北部港口城市勒阿弗尔市长期间的工作有关。调查人员正在审查有关可能不当使用公共资金、徇私和骚扰的指控。

这名政治人物的律师埃马纽埃尔·马西尼向法新社表示，菲利普欢迎法官的决定。律师称，这证实该政治人物在此案中没有违法。菲利普本人于2017年至2020年领导法国政府，他否认针对他的所有指控。

前公务员的律师热罗姆·卡尔桑蒂表示，他的当事人欢迎案件取得进展；这名前公务员的投诉促成了调查。他补充说，投诉人的代表希望尽快查阅与菲利普沟通的内容，以了解法官决定不对其启动正式调查的理由。

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数字枢纽合同

该案是在一名前公务员提出投诉后立案的。法国监察专员去年给予她举报人身份。她称，在作出陈述后，她2020年至2023年的合同未获续签，并且她还遭到骚扰。

2020年7月，LH French Tech协会成为勒阿弗尔一项数字枢纽管理招标中唯一的竞标者。根据协议，当月成立、由副市长领导的该组织将在数年内获得超过200万欧元，用于管理一个促进数字创新发展的空间。这名前公务员曾指出可能存在利益冲突，因为在她看来，该协议让市长及其副手控制大笔资金。

法国国家金融检察院5月向法新社表示，已展开调查。菲利普是中右翼Horizons党在明年总统选举中的候选人。

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