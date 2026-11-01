在美国中期选举前夕，前中央情报局局长约翰·布伦南和前联邦调查局局长詹姆斯·科米警告称，总统唐纳德·特朗普可能干预选举程序或拒绝接受投票结果。澳大利亚广播公司新闻报道。

布伦南在特朗普于2017年就任总统时担任中情局局长。他对这位国家元首在投票前、投票期间和投票后的行动表示担忧。他认为，特朗普正试图对选举播下怀疑，并准备突破既定界限，期待法院或其他机构来阻止他。

对政府声明的担忧

科米称，此次中期选举是他一生中最重要的选举之一。他认为，国会需要有更多准备好制约总统的议员。此前，特朗普指责民主党人欺诈和窃取选票，还称美国选举腐败且遭操纵。

白宫前立法事务主管马克·肖特表示，围绕投票的激进言论正在削弱公众对选举制度的信任。他说，此类行动实际上符合美国最大对手的利益。

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ICE特工可能出现

国土安全部长马克韦恩·马林表示，在存在威胁或为执行搜查令的情况下，美国移民与海关执法局（ICE）人员可能被派往投票站。他还警告地方和州选举官员，若不遵从政府的要求，他们可能遭到拘留和监禁。

白宫前顾问泰·科布称，这一提议是对民主程序的攻击。2017年曾短暂负责白宫通讯事务的安东尼·斯卡拉穆奇表示担忧，ICE特工出现在投票站附近可能会恐吓选民，包括拥有投票权的人。

盖洛普7月的一项调查显示，近三分之二的美国成年人担心政治人士可能向选举官员施压，以改变结果。根据《每日邮报》/YouGov于10月进行的一项调查，略多于半数的受访者担心，如果民主党获胜，特朗普可能不会承认中期选举结果。

国会可能展开调查

如果民主党获得国会一院或两院的控制权，他们可能对特朗普及其家族成员的商业交易展开调查。民主党众议员本尼·汤普森表示，该党可能会审查总统及其家人的财富。曾参与特朗普2024年竞选活动的共和党战略顾问卢克·鲍尔否认腐败指控，并称总统及其家人是企业家。

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