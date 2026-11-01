美国专家表示，美国社会保障局（SSA）和美国国税局（IRS）在电子邮件中称赞总统唐纳德·特朗普的做法，可能违反《哈奇法案》。这项1939年的法律限制联邦雇员从事某些类型的政治活动。

据The Hill报道，这些邮件是在原定于周二举行的中期选举前几天发送的。该媒体援引《纽约时报》对这些邮件内容的报道。

邮件内容

在其中一则消息中，SSA专员兼IRS首席执行官弗兰克·比西尼亚诺表示，在特朗普担任总统期间，社会保障局正在成为高效运作的典范，满足并超越服务使用者对快速、准确和安全服务的期待。

在另一封邮件中，比西尼亚诺称，特朗普去年签署了《劳动家庭减税法案》（Working Families Tax Cuts），该法案据他所说开启了税收减免的新阶段，并避免了美国历史上最大规模的增税。邮件还指出，IRS通常不会向纳税人发送电子邮件，这封邮件仅供提供信息，不涉及任何纳税人的具体情况。

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评估与此前投诉

圣路易斯华盛顿大学法学教授凯瑟琳·克拉克对《纽约时报》表示，在她看来，这些邮件不像是为告知公众而发布的通知，而是更具有宣传性质。

这并非特朗普政府首次被指可能违反《哈奇法案》。据The Hill援引NewsNation的报道，监督组织计算称，总统16名内阁成员中至少有9人可能在中期选举前违反了该法律。

上个月，民主捍卫者基金会和无国界记者组织就联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔、内政部长道格·伯格姆和商务部长霍华德·卢特尼克与参议员丹·沙利文一同参加阿拉斯加集会一事提出投诉。The Hill报道称，该媒体已向SSA和IRS寻求置评。

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