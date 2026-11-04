在美国，民主党在国会中期选举中获胜后，总统唐纳德·特朗普可能会将更多精力投入外交政策。国际防务与安全中心高级研究员莉丝·穆雷作出了这一评估，ERR News报道。

根据选举结果，共和党失去了对参议院和众议院的控制权。穆雷指出，国会控制联邦政府的资金，并决定资金应投向哪些用途。与此同时，美国总统在外交和国防领域拥有显著更广泛的权力，在这些领域，立法者限制行政权力的机会较少。

欧洲的担忧

这名研究人员认为，特朗普在国内政策方面能力受到限制，可能促使他更多关注国际问题，而这未必会给欧洲带来更多稳定。她还提到部分欧洲北约成员国的担忧：他们担心共和党的失利可能会加剧特朗普对该联盟的攻击。

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任期结束前的计划

穆雷认为，在总统任期的最后两年，特朗普将寻求在世界历史上留下显著印记。她表示，他可能试图取得重大的外交政策成果。这名专家提到，可能正在筹备与中国国家主席习近平以及侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的会晤。

穆雷补充说，国会中的共和党人至今几乎没有公开批评特朗普，尽管据她所说，伊朗战争开始后，党内的批评有所加强。她推测，能够影响总统外交政策决定的，首先可能是他的党内同僚。

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