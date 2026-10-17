塞内加尔前总统马基·萨勒已撤回其联合国秘书长职位候选资格。据Premium Times报道，在前一天举行非正式投票后，他于10月17日在X上发文宣布了这一决定。

萨勒表示，在与现任非洲联盟主席、布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶，以及现任西非国家经济共同体主席、塞内加尔总统巴西鲁·迪奥马耶·法耶协商后，他作出了这一决定。

围绕非洲联盟支持的争议

萨勒的候选资格因试图获得非洲大陆支持所采取的程序而引发反对。他最初由布隆迪提名。同时，据该媒体报道，在非洲联盟2月峰会上提交给执行理事会的非洲候选人名单中没有萨勒的名字，国家元首也没有正式讨论过他的候选资格。

随后，布隆迪向联合国和非洲联盟成员国发送了一份支持萨勒的决定草案。该文件规定了24小时的异议期，并要求至少三分之一有权参与该程序的国家表示反对。

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据非洲联盟消息，共有20个成员国打破了默示同意程序。其中14国正式提出反对，另有6国，包括埃及，要求延长审议期限。塞内加尔也表示，其未参与布隆迪的倡议。埃及和利比里亚随后撤回了各自立场，但这并未改变该程序的结果。

尼日利亚的立场

4月，尼日利亚反对将萨勒确定为非洲联盟候选人。阿布贾指出，联合国秘书长选举中存在非正式的地区轮换原则，并表示下一位候选人应来自拉丁美洲和加勒比地区。

现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于2026年12月结束。尽管地区轮换在遴选过程中通常会被考虑，但这并非强制性规则。

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