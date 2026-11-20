在线编辑部-媒体UA.NEWS向总检察长办公室（OGP）发出了正式的新闻查询，以了解在意大利被拘留的乌克兰博主兼Traffic Devils公司创始人亚历山大·斯洛博任科引渡程序的实际进展。

鉴于根据法律规定，总检察长办公室是乌克兰在审前调查期间负责嫌疑人引渡事宜的中央机关， 记者们请求说明：是否已向意大利方面发出引渡该涉案人员的请求，以及他在引渡程序结束前是否会在意大利获释。

此次询问的起因是斯洛博热恩科于2026年11月17日在意大利共和国境内的某家酒店被拘留。 媒体报道相关消息后，总检察长办公室证实，本案检察官正与国际合作部门共同准备文件，拟向意大利主管机关提出引渡该嫌疑人的请求。

编辑部提出的问题

UA.NEWS的记者在信中要求官方确认斯洛博任科在意大利被拘留的事实，并澄清： 此次拘留具体依据哪些国际机制——是通过国际刑警组织的渠道，还是应乌克兰方面的单独请求，以及何时、由谁发起将该涉案人员列入国际通缉名单的。

此外，编辑部还关注：引渡材料的准备工作目前处于哪个阶段，是否已向意大利方面提交正式引渡请求， 是否遵守了《刑事诉讼法》规定的时限，以及在收到完整文件包之前，乌克兰是否曾就该被拘留者提出过临时羁押请求。

亚历山大·斯洛博日恩科在意大利的现状及引渡前景

此外， 媒体还要求说明斯洛博日恩科目前在意大利的诉讼地位，当地法院是否裁定对其实施羁押，以及被拘留者本人或其律师是否曾提出可能拖延或阻挠引渡程序的异议。

此外，编辑部还询问：是否存在嫌疑人在审判结束前获释的风险，他返回乌克兰的大致时间，以及若引渡程序被拖延或遭拒绝，总检察长办公室是否将采取额外的国际法律措施。

刑事诉讼背景

早在2024年8月，亚历山大·斯洛博日恩科就因涉嫌故意逃避特别大额的税款以及洗钱（将犯罪所得财产合法化）而被通知涉嫌犯罪， 2024年9月，法院缺席裁定对其采取羁押的预防措施。 据执法部门称，在2020年1月至2023年8月期间，涉案人员获得近10亿格里夫纳的收入，其中未向国库缴纳的税款超过2.13亿格里夫纳。

案件编号及对斯洛博日恩科的指控

据此前报道，2024年3月28日，斯洛博任科出境后未再返回。 2024年6月，法院登记册中出现了与调查斯洛博日恩科活动相关的诉讼文件：总检察长办公室的案件编号为第42023000000000987号、 第42023000000000988号和第42023000000000989号案件，以及基辅国家警察局第12024100000000824号案件。

此外，基辅谢甫琴科区法院第761/19735/24号裁决也单独列出，该裁决责成乌克兰安全局（SBU）启动庭前调查。

2024年8月16日，经济安全局正式向斯洛博日恩科发出嫌疑通知。他被指控逃避缴纳超过2.13亿格里夫纳的税款，并洗钱。 侦探们在基辅查封了八辆机动车和若干不动产。

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