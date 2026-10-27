在比利时布鲁塞尔，欧洲议会中欧洲人民党的代表表示，他们可能撤回对关于国家和区域伙伴关系计划条例的支持。据RMF24报道，如果该文件不包含为2028—2034年欧盟预算中的共同农业政策提供资金的强制性保障，这将会发生。

对农村地区的保障

与欧洲议会农业委员会有关联的欧洲人民党成员诺伯特·林斯于10月22日通报了这一立场。议员们的要求包括，至少将10%的资金投向农村地区，并确保自2028年起约450亿欧元可用于农业。

该媒体指出，450亿欧元这一数额与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的提议有关，该提议是在与南方共同市场协议谈判的最后阶段提出的。这不是额外资金，而是提前启用未来预算中已经预定的资金。欧洲议会农业委员会中的社会民主党人也支持林斯的立场。

波兰此前反对将农业政策、凝聚政策及其他领域的资金合并为一个基金。波兰农业部长斯特凡·克拉耶夫斯基于2025年11月要求为共同农业政策设立单独预算。同时，波兰农业部于10月23日将把该政策规则转入一份单独的条例草案称为成功，尽管这并不意味着设立单独预算。

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竞争力基金与地区的作用

欧洲竞争力基金与支持研究和创新的“地平线欧洲”计划，在2028—2034年欧盟预算中合计将支配约4090亿欧元。RMF24驻布鲁塞尔消息人士表示担忧，波兰没有负责该基金及其相关谈判的部委。

“复兴欧洲”党团欧洲议会议员丹·巴尔纳提议，不仅应根据科学质量评估申请，还应考虑资金在地理上的平衡。欧洲议会预算控制委员会也希望追踪资金分配，以避免资金过度集中。RMF24消息人士评估称，目前“地平线欧洲”的资金主要由德国、法国、意大利、西班牙和荷兰获得。

另一项争议是波兰各省参与分配凝聚政策资金。波兰寻求让各地区直接管理这些资金中国家份额的44%。欧盟理事会6月的部分谈判立场没有包含华沙坚持的全部保障：地区当局在制定和实施计划中的作用将在很大程度上取决于国家层面的决定。

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