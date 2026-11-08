埃尔多安在与特朗普通话后呼吁加强与乌克兰和俄罗斯的外交接触

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与美国领导人唐纳德·特朗普通电话时表示，有必要加强与乌克兰和俄罗斯的外交合作。 安卡拉方面还重申了继续参与和平倡议的意愿。

在会谈中，埃尔多安和特朗普讨论了安卡拉与华盛顿之间的双边关系，以及当前的地区和国际问题。双方特别关注了俄乌冲突。

土耳其总统表示，希望旨在结束战争的外交努力能取得积极成果。他强调，与基辅和莫斯科双方扩大接触至关重要。

埃尔多安保证，土耳其将继续参与和平倡议，并为停止敌对行动付出努力。

电话交谈的另一个议题是美国与伊朗之间的紧张关系。

埃尔多安表示，必须停止两国间的对峙，并通过外交途径解决分歧。他强调，安卡拉将继续为实现和平而努力。

此外，土耳其总统表示相信，安卡拉与华盛顿之间的合作今后将进一步深化。据他称，双方将致力于为双边关系注入新的动力。

通话结束时，雷杰普·塔伊普·埃尔多安感谢唐纳德·特朗普对突厥国家组织峰会的支持。

土耳其总统办公室通报了这一消息。

此前，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安曾表示，打算与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京就结束对乌克兰的战争进行谈判。他计划在最近与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤后提出这一问题。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基抵达伊斯坦布尔，并与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会谈。

乌克兰和土耳其商定共同努力恢复黑海粮食走廊，并确保该地区航运安全。

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