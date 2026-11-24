欧盟绝不允许将体育变成武器，并认为俄罗斯利用体育作为政治工具来为其行为正名是不可接受的。

11月24日，在欧洲议会关于延长对俄罗斯在国际体育领域制裁的会议上，欧盟负责代际公平、青年、文化和体育事务的委员格伦·米卡莱夫发表了上述声明， 他重提了索契的国家兴奋剂体系以及弗拉基米尔·普京因禁止俄罗斯象征物而发出的威胁，并批评了部分国际单项体育联合会——特别是柔道、举重和水上运动领域——的决定 ——以及国际奥委会关于允许俄罗斯运动员参赛的单方面举措。

据米卡莱夫称，关于欧盟第22轮制裁方案的提案规定，禁止俄罗斯代表队和运动员在比赛中使用国旗，并对俄罗斯体育部部长、奥委会主席、 举重和国际象棋联合会负责人以及涉足体育领域的寡头实施限制；此外，欧盟的建议还呼吁不要向以俄罗斯标志参赛的运动员签发签证。 欧盟委员还强调应停止向纵容俄罗斯侵略行为合法化的组织提供资金，并宣布将在罗马尼亚举行的下一届欧洲青少年冬季奥林匹克节上禁止使用俄罗斯国家象征。

来源：“乌克兰通讯社”。

尚未获批的第22轮欧盟制裁方案规定，俄罗斯运动员不得在欧盟境内举行的比赛中以本国国旗名义参赛。

丹麦、拉脱维亚、立陶宛、波兰、芬兰、瑞典和爱沙尼亚呼吁欧盟委员会剥夺俄罗斯和白俄罗斯运动员获得签证以参加欧洲赛事的资格。

此前，芬兰已从11月16日起禁止俄罗斯运动员入境。

此外，荷兰在世界锦标赛前也拒绝向俄罗斯女运动员签发签证。

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