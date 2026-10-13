自2027年7月中旬起，欧盟国家将开始实施针对超过1万欧元交易的客户身份识别新规。这涉及旨在打击洗钱的AMLR条例，RMF24报道。

大额购买核查

强化核查的门槛将为1万欧元，在波兰估计约合4.3万兹罗提。无论以现金、银行卡还是转账支付，交易金额都将是关键因素。

据该媒体报道，卖方将必须确认实际买方的身份，并核实其是否代表他人行事。为此，可能要求提供PESEL号码、NIP或国际银行账户号码IBAN等信息。仅从买方自己的账户转账将不足以满足要求。

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新要求不仅适用于银行和其他金融机构，还将涵盖汽车经销商、房地产中介、艺术画廊、拍卖行、独立艺术品经销商、体育俱乐部和律师。非银行信贷公司、众筹平台以及与加密资产相关服务的提供商也被列入其中。

现金的单独规则

对于现金交易，从3000欧元起就可能适用简化核查。客户须提供的数据范围将取决于风险评估和规则的具体规定。

统一规则的目的是减少欧盟成员国国内法规之间的差异。据RMF24称，这些差异曾使打击洗钱的工作更加复杂。企业将不得不实施新的核查程序，而适用这些规则的主体将对妥善识别客户承担责任。

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