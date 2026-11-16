欧盟对Wildberries所有者塔季扬娜·金实施了制裁，她对此作出了回应

欧盟将针对俄罗斯的制裁名单扩大至145名自然人和法人，其中包括俄罗斯电商平台Wildberries的创始人、RWB合并公司负责人塔季扬娜·金，以及圣彼得堡石油码头。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗宣布了这一决定，并指出，这些新限制措施是针对俄罗斯对乌克兰发动军事侵略而加强对俄经济施压的一部分。

受制裁的对象既包括俄罗斯最大电子商务平台Wildberries的负责人——她在Wildberries与Russ集团合并后仍掌控着65%的业务——也包括位于圣彼得堡的一家石油产品中转企业。

俄罗斯电商平台Wildberries的新闻处就欧盟对该公司创始人塔季扬娜·金实施制裁一事发表评论，称新限制措施不会对企业的运营活动产生任何影响，且该公司在欧盟境内没有任何资产。

来源：网络媒体《Glavkom》。

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划于2026年11月在所有成员国达成一致后通过。 受限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司曾协助规避此前的制裁壁垒。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

该一揽子方案已于11月16日在欧盟外长理事会会议上获得最终批准，限制措施还将涵盖协助“影子船队”运营的企业。

欧盟新的制裁名单中包括俄罗斯最大的炼油企业，特别是莫斯科、鄂木斯克、萨拉托夫、哈巴罗夫斯克和伊尔斯克炼油厂，以及石油行业的其他多家公司。

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