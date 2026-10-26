欧盟将对从27个成员国以外地区直接寄送给消费者的包裹中每一类商品征收2欧元费用。无论寄件价值多少，这项新收费都将征收，《南华早报》报道。

如果一个包裹装有十件T恤，费用将为2欧元。同时，装有两顶帽子和十件T恤的寄件需支付4欧元，因为其中包含两类商品。

在低价包裹关税之外

这项寄件处理费将额外适用于欧盟7月推出的、针对价值不超过150欧元小包裹的3欧元关税。布鲁塞尔表示，消费者不应直接支付新费用，但网店和卖家可能在销售前就将额外的2欧元计入商品价格。

欧洲消费者组织BEUC表示担忧，一些平台可能试图在订单结算的最后阶段将这些成本转嫁给买家。该组织指出，这将违反欧盟要求预先展示完整价格的规定。

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海关部门的负担

官方数据显示，去年近60亿件小包裹进入欧盟。约93%的低价寄件来自中国，其中包括通过受欢迎的亚洲平台速卖通和Temu寄送的包裹。

布鲁塞尔认为，此类商品的涌入加重了海关部门的负担并增加了其成本，新费用旨在补偿这些成本。欧盟还对来自集团外国家的不安全商品表示担忧，包括不符合其规定的玩具。

据提供的数据，在7月引入3欧元关税后，小包裹进口量下降了约64%。与此同时，官员警告称，现在得出最终结论仍为时过早。固定的2欧元费用将每两年审查一次，以确保其与海关操作成本相符。对价值不超过150欧元包裹的临时关税将持续至2028年7月1日，之后将对具体商品适用标准税率。

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