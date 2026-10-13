爱沙尼亚将于10月14日星期三举行全国公共预警系统EE-ALARM测试。全国各地的警报器将于15:00至15:10鸣响，ERR News报道。

测试将如何进行

中午前后，居民将收到短信提醒。测试期间，还将通过Eesti应用程序和Ole Valmis!（“做好准备！”）移动应用程序发送通知。ERR频道将播出信息滚动条。

测试期间，公众无需采取任何行动。如发生真实紧急情况，人们应寻找避难处。测试结束后不会发送单独通知。

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测试目的

测试旨在检验系统的可靠性、已完成的维修和更新，并发现可能存在的缺陷。救援部门呼吁居民提前考虑在家中、工作场所或学校可以在哪里避难。

根据近期的一项调查，超过三分之二的爱沙尼亚居民在必要时会在自己的住所寻找最安全的地点，最常见的是地下室。与此同时，只有约四分之一的受访者认为其住所已经具备这样的地点。

这将是2026年第三次全国范围的EE-ALARM测试，前两次分别于3月和6月举行。下一轮测试计划于2027年2月、6月和10月进行。据ERR俄语门户网站报道，10月6日，穆加的一处警报器在计划技术工作期间意外启动。

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