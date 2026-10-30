在爱沙尼亚，选民将在2027年议会选举中能够使用包括智能手机在内的智能设备进行电子投票。这一决定已获国家选举委员会批准，ERR News报道。

通过iOS和Android投票

爱沙尼亚自2005年起使用电子投票，但此前仅可通过电脑进行。现在将为基于iOS和Android的智能设备开发一款应用程序，可从Apple App Store和Google Play下载。

应用商店还将提供用于验证电子选票的程序。它将使选民能够确认其选票已进入电子投票箱，并正确反映所选择的选项。

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选举委员会的理由

国家选举委员会主席英格丽德·库勒坎表示，该机构大多数成员认为，移动投票的风险已得到充分降低。她表示，使用移动设备投票的风险并不高于使用电脑。

库勒坎将可及性以及选举对危机情况的韧性列为引入新投票方式的原因。国家选举服务负责人阿尔内·科伊特梅强调，增加新的操作系统并不会改变电子投票系统，而只是扩大了可用于投票的设备范围。

前期测试

爱沙尼亚议会于2024年批准了使用智能设备投票的可能性。2025年，国家选举服务和信息系统管理局对移动电子投票进行了公开测试，检查了选票的提交、传输和接收。根据ERR News的报道，该应用程序被认定为可靠，用户也给出了积极评价。

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