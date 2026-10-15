爱沙尼亚计划与其他欧盟国家一道修改立法，以允许没收经法院认定具有犯罪来源的资产，即使没有定罪判决。ERR News对此进行了报道。

根据欧盟国家商定的计划，如果法院认定个人或公司的财产具有犯罪来源，法院将能够没收该财产。尤其是在嫌疑人身患重病、逃避诉讼程序，或违法行为的追诉时效届满时，可采用这一机制。

资产来源必须由法院认定

爱沙尼亚司法和数字事务部刑法与诉讼司司长安德烈亚斯·康古尔解释称，终止刑事诉讼程序不应意味着实施违法行为者可以保留犯罪所得。他表示，在该程序中必须查明资产来源，并证明这些资产是因犯罪而获得的。

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康古尔还强调，无判决没收不应直接或间接意味着认定某人为罪犯。无罪推定受到《欧洲人权公约》和爱沙尼亚宪法的保障。这名官员指出，欧洲人权法院已审理过类似案件，且如果没有直接将当事人称为罪犯，就不会认为此类没收侵犯了无罪推定。

爱沙尼亚正朝着实施欧盟指令迈进

首席国家检察官阿拉尔·莱赫斯梅茨表示，类似规定长期以来已在荷兰、比利时和法国生效，而瑞典也已实施类似规定数年。他表示，爱沙尼亚并非在引入前所未有的做法，而是在打击犯罪方面追赶其他欧洲国家。

爱沙尼亚正朝着实施关于资产追回和没收的欧盟指令迈进。成员国同意在11月底前通过相关立法，但康古尔承认，在爱沙尼亚制定此类规范被证明十分困难，因为其中部分措施在那里仍被视为激进。

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