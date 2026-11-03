爱沙尼亚社会事务部计划减少配备医生的急救车组数量。目前，该国有13个此类车组，与移动重症监护单元分开运作。该部门强调，无意完全取消配备医生的车组，而是计划审查需要多少此类车组以及它们应具体在哪里运作。

关于医疗资源的讨论

据ERR News报道，南爱沙尼亚医院院长阿尔维·瓦斯克认为，让医生加入此类车组并不合理，因为护士同样能够胜任这项工作。他表示，健康基金为一支配备医生的车组支付的月费用，比由护士带领的车组多1.5万欧元。

瓦斯克表示，与其使用成本更高的配备医生的车组，不如组建更多其他急救车组。他认为，目前在急救服务工作的医生可以在基层医疗中替代家庭医生，或在医院急诊部门工作。

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急救服务部门的立场

塔尔图急救服务部门董事会成员图丽·帕尤认为，这项倡议可能与较小医院的人员短缺有关。同时，她指出，一些急救医生已在医院工作，而部分专家不会同意转到地区医院的急诊部门。

塔尔图急救服务部门在派德、维尔扬迪、珀尔察马、勒皮纳和塔尔图安排医生值班。一支车组轮流在奥泰佩、约格瓦和塔尔图工作。帕尤表示，由于距离原因，小型居民点不能依赖单独的配备医生的支援车组。

急救服务的新运行参数预计将在未来几周公布。到2028年，爱沙尼亚还计划主要转向两人车组，取代三人车组。白天计划安排63支三人车组和43支两人车组，夜间则分别为63支和30支。

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