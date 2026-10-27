爱沙尼亚司法部已暂停警察和边防局以及国内安全局Kapo访问强制执行登记册。实施这一限制是因为这些机构未接入强制性的查询追踪系统；该系统使公民能够查看谁查阅了他们的银行数据。

对账户访问的监管

强制执行登记册是一个国家渠道，授权机构可通过该渠道获取银行账户信息并实施冻结。正如ERR News报道，2025年，爱沙尼亚司法监察专员发现，国家机构在没有适当法律依据的情况下访问了受银行保密制度保护的数据。

在通过相关立法后，调查机构对该登记册的访问与接入查询追踪系统挂钩。该系统应让个人能够核查哪些机构查看了其银行账户信息。

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哪些机构保留了访问权限

司法和数字技术部长莉萨·帕科斯塔表示，银行数据尤为敏感，因此调查机构自动查看这些数据需要额外保障。她说，里吉科古允许调查人员访问该登记册，条件是自10月1日起，账户持有人能够获知此类查询。

爱沙尼亚税务和海关局以及司法执行官及时在规定期限前接入了系统，能够继续使用该登记册。税务和海关局的访问权限此前也曾被暂停。主要调查洗钱活动的金融情报部门，其访问权限也于2025年被暂停。

警方和Kapo尚未完成必要的软件集成。在完成之前，它们无法在刑事诉讼中使用强制执行登记册。

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