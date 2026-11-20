塔林方面表示，俄罗斯领导人不应邀请欧洲政界人士前往莫斯科。相反，普京应就其行为回答一个关键问题。

爱沙尼亚外交部长马尔古斯·扎赫克纳在X平台上发表了这一言论。

扎赫克纳写道，任何“克里姆林宫式旅游”都无济于事。他提醒道，欧洲多年来一直坚持同一立场。

“欧洲的立场多年来始终如一。唯一的问题在于普京不愿改变方针，”这位部长强调道。

克里姆林宫该怎么做

“与其向各方发出赴莫斯科的邀请，普京不如回答一个真正重要的问题：俄罗斯何时才会停止轰炸乌克兰、杀害乌克兰人民并系统性地破坏其能源基础设施？”扎赫克纳写道。

据他称，如果克里姆林宫想要和平，就必须从达成停火协议开始。乌克兰曾多次提出这一建议，国际社会也多次呼吁如此。这位部长将此举称为迈向实质性持久和平谈判的第一步。

在茨哈克纳看来，欧洲不应让自己被卷入这场外交闹剧。也没有必要讨论普京提出的新最后通牒，其中包括要求芬兰退出北约。

“莫斯科方面没有任何新内容可供讨论。俄罗斯的要求始终如一，欧洲不应在主权国家的安全选择问题上做出妥协，”这位部长强调道。

在他看来，任何外交努力能否成功，将取决于俄罗斯在实践中是否改变其行为。

“在此之前，我们必须继续加强对莫斯科的施压，并巩固乌克兰的防务，”茨哈克纳写道。

他解释说，这意味着维持制裁、提供军事和财政支持，以及致力于建立可靠的安全保障。据他称，“自愿联盟”已经在为战后时期做准备，而欧盟正在制定新的制裁措施。

“普京必须明白：无论是邀请还是最后通牒，都无法改变欧洲的立场。 俄罗斯必须停止侵略，尊重乌克兰的主权，并放弃那些威胁整个欧洲安全的帝国野心，”这位爱沙尼亚部长表示。

此前，佩斯科夫透露了欧洲是否会对谈判小组提出条件。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，欧洲将加入美国、乌克兰和俄罗斯之间的下一轮三方谈判。

梅尔茨提到了乌克兰、俄罗斯、欧洲和美国可能举行谈判的地点。

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