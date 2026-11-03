爱沙尼亚警方预计春季非法移民将增加——ERR News

过去一周，爱沙尼亚和拉脱维亚发现的非法移民人数有所下降，但爱沙尼亚警察与边防局预计，春季移民压力将再次加剧。据ERR News报道。

发现近400名移民

自年初以来，爱沙尼亚发现388人在该国非法逗留。根据欧盟规定，其中148人被送回拉脱维亚。另有15人因涉嫌参与偷运移民而被拘留。

北部警察局边防局局长因德雷克·阿鲁表示，执法人员上周仅拘留了14名移民。同时，他不排除在冬季到来前此类案件数量再次增加的可能性。

路线向北转移

阿鲁表示，近几周仅在塔林发现移民。他解释说，运输人员试图将人藏在小型巴士、没有窗户的封闭车辆中，或藏在汽车后座的地毯下。警方在爱沙尼亚与拉脱维亚边境以及境内进行抽查，但无法检查每一辆汽车。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

爱沙尼亚当局暂时将非法移民安置在派尔努的一处拘留中心。由于人数增加，那里紧张局势加剧，但尚未记录到严重事件或针对工作人员的袭击。

核查和遣返需要时间

从爱沙尼亚驱逐出境的程序可能耗时较长，因为执法人员必须确认当事人的身份、其进入申根区的情况以及其他细节。对于申请国际保护的人，适用单独的程序。

确定那些声称自己未成年但没有证件的人的年龄同样困难。自10月中旬以来，爱沙尼亚社会保险委员会在警察和边防部门的程序中代表所有无陪伴未成年人。阿鲁指出，波兰和立陶宛今年加强管控，已将非法移民路线进一步向北转移，并加大了对爱沙尼亚的压力。

关注我们在