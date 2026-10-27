自2024年夏季以来，欧洲议会议员在布鲁塞尔申报了与烟草和尼古丁行业游说人士举行的400多次会面。据Politico报道，援引非政府组织联盟Smoke Free Partnership和欧盟透明度登记册的数据，这大约是2019年至2024年整个上一届议会任期内约100次此类接触的四倍。

欧洲议会议员必须公开申报此类会面。本届任期内约75%的已申报接触涉及中右翼欧洲人民党、右翼欧洲保守派和改革主义者党团以及极右翼“欧洲爱国者”党团的议员。

规则更新

在欧盟审查有关烟草和尼古丁产品的关键规则期间，会面数量有所增加。讨论还涉及广告和最低税收。相当大一部分接触围绕欧盟理事会正在审议的《烟草税收指令》展开。该文件将为烟草和尼古丁产品设定最低税额，并扩大适用这些规则的产品清单。

议员申报了至少178次与菲利普莫里斯国际公司的代表举行的会面，以及60次与英美烟草公司的会面。根据欧盟透明国际的数据，按与欧洲议会议员及其助理会面的数量计算，菲利普莫里斯国际公司仅次于Meta、谷歌和苹果，位列第四。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

世界卫生组织规则

部分欧洲议会议员和民间组织对《世界卫生组织烟草控制框架公约》的指导原则是否得到适当遵守表示担忧。这些原则规定，与烟草行业的互动应限于监管严格必要的情形，并确保此类接触的透明度。

行业代表和经常与游说人士会面的议员否认存在违规行为。英美烟草公司表示，其遵守规则并透明行事；菲利普莫里斯国际公司则强调，公司正向无烟产品转型。该行业还援引欧盟法院2022年的裁决，根据该裁决，世界卫生组织公约并不禁止其参与落实烟草控制措施。

与此同时，世界卫生组织欧洲区域办事处烟草控制顾问克里斯蒂娜·毛尔-施滕德表示，该公约的目标不仅限于减少烟草消费：它还明确规定预防和减少尼古丁依赖。

关注我们在