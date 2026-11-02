自2024年夏季以来，欧洲议会议员在布鲁塞尔申报了400多次与烟草和尼古丁行业代表的会面。这大约是上一个2019年至2024年议会任期内的四倍；当时申报了约100次此类接触。Politico报道称，该数据援引自非政府组织联盟“无烟伙伴关系”（Smoke Free Partnership）。

规则更新前的接触

这些会面发生之际，欧盟正准备修订有关烟草和尼古丁产品、广告以及此类产品最低税收的规定。欧盟委员会还提出，在本届任期内采取应对心血管疾病和癌症的措施，这些措施涉及该行业。

根据“无烟伙伴关系”的数据，约75%的申报会面涉及来自中右翼欧洲人民党、欧洲保守派和改革主义者党团以及极右翼“欧洲爱国者”党团的议员。申报接触次数最多的是“欧洲爱国者”党团议员奥克·泽伊尔斯特拉，共14次。欧洲保守派和改革主义者党团的彼得罗·菲奥基申报了9次会面，欧洲人民党的米哈利斯·哈吉潘特拉、埃莱娜·内瓦多·德尔坎波和耶西卡·波尔菲耶德各申报了8次。

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行业与批评者的立场

批评游说人士活动的议员援引了《世界卫生组织烟草控制框架公约》。其指导原则规定，官员与烟草行业的接触应限于为监管该行业而严格必要的情形，并且应保持透明。

烟草公司坚持表示，它们公开行事，并有权表达自身立场。生产万宝路的菲利普莫里斯国际公司表示，其正向无烟草的未来转型，并称参与同议员的对话是对民主进程的贡献。英美烟草公司也表示遵守监管要求。

欧洲议会议员申报了至少178次与菲利普莫里斯国际公司代表的会面，以及60次与英美烟草公司代表的会面。相当一部分接触涉及欧盟理事会正在审议的《烟草税收指令》。“无烟伙伴关系”指出，仅凭会面次数本身不能证明其对决策产生了直接影响，但这显示出该行业塑造立法讨论的能力。

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