在欧盟，来自15个国家和六个政治团体的44名欧洲议会议员呼吁成员国交通部长重启有关结束季节性调表的谈判。The Local Sweden报道。

信件作者呼吁欧盟国家打破欧盟理事会的僵局，并再次推进有关欧盟委员会立法提案的谈判。此次呼吁由德国欧洲议会议员彼得·利泽发起。

谈判为何停滞

季节性换时做法是在20世纪70年代石油危机后为节约能源而引入的。自2001年以来，欧盟一项指令要求成员国在3月最后一个星期日同时将时钟拨快，并在10月最后一个星期日将时钟拨回，以避免给交通、通信和跨境活动带来问题。

2018年，欧盟委员会就取消换时举行了公众咨询。共有460万人参与，其中84%的参与者支持停止调表。同年9月，欧盟委员会提议结束季节性换时；2019年，欧洲议会以压倒性多数支持了该提案。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，欧盟成员国政府未能就应永久采用夏令时还是冬令时达成一致。尚未解决的问题包括邻国之间的协调以避免出现不同时区，以及可能的变化对交通、跨境活动和内部市场的影响。

取消换时后果的研究

去年，西班牙在波兰和芬兰的支持下试图重启讨论，但其他成员国没有支持这一倡议。利泽表示，欧盟国家八年来一直以缺乏影响评估为由，未推进该提案。

欧盟执行机构委托开展的关于取消季节性换时后果的研究，预计将在今年年底前完成。职业为医生的利泽提请关注换时可能对健康造成的影响，包括睡眠障碍、疲劳和注意力难以集中。近期研究也对这一做法带来的节能规模提出了质疑。

欧洲议会议员在信中指出，任何决定都需要成员国之间进行协调，但他们认为，只要具备政治意愿，这些困难可以克服。

关注我们在