欧盟委员会计划扩大Frontex驱逐出境权限——Politico Europe

在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会计划于10月27日提出对欧盟边境保护机构Frontex的大规模改革。该提案可能将这家总部位于华沙的机构转变为一个完整的欧洲遣返机构，并扩大其在驱逐无合法权利留在欧盟境内人员方面的作用，Politico Europe报道，并援引两名了解该草案的欧盟官员的话称。

据他们称，这项改革将赋予在欧盟境外开展遣返行动的新权限，包括在第三国之间转移人员。该倡议还将为Frontex提供更多资源、行动灵活性以及更好的装备，以开展此类行动。

应对边境危机

改革的第二个方向将是加强该机构预判边境危机并在24小时内作出反应的能力。欧盟委员会正在吸取休达移民危机的教训，该危机暴露出欧盟在提前应对其外部边境突然压力方面能力的缺口。

Frontex可能获得更广泛的授权，以监测潜在的紧张热点，包括社交媒体上的热点，加强预警系统，并在威胁升级前予以识别。该机构还拟配备能够快速部署的人员和装备，而不只依赖与各国政府的安排。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

以储备力量代替扩大常设队伍

2026年初，Frontex常设队伍约有7,800名工作人员，该机构计划到2027年将这一数字增至10,000人。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩此前呼吁将该队伍扩大两倍，达到30,000名欧洲边境和海岸警卫人员。

与此同时，预计该草案将寻求在扩张计划与成员国能力之间取得妥协。布鲁塞尔正考虑建立一支可在需要时动员的大型储备力量，而不是大幅扩充常设队伍。这旨在回应各国的担忧，即在欧盟层面扩大力量可能会从同样承受巨大压力的国家部门抽调边防人员。

这项改革可能再次引发有关Frontex问责制以及尊重移民和寻求庇护者权利的讨论，尤其是在欧盟计划更积极地实施向第三国遣返的背景下。Frontex未回应置评请求。

关注我们在