在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会正在研究将跨国公司全球税收机制的部分收入用于资助欧盟下一份七年期预算的可能性。Politico报道称，消息援引四名了解讨论进展的外交官。

这项倡议可能有助于欧盟国家就新的全欧预算收入来源达成一致。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔敦促成员国批准此类缴款，以减少其对欧盟预算的国家缴款。根据最新提案，该预算规模为1.82万亿欧元。

围绕新增收入的争议

预算谈判已持续一年多，欧盟各国政府至今仍未就五项拟议的新税达成一致。欧盟委员会估计，这些税项每年可带来650亿欧元的潜在收入。

最不受欢迎的方案之一是CORE企业征费，该方案规定对收入超过1亿欧元的公司征收固定费用。据该媒体报道，这一方案在德国尤其受到强烈抵制。

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两名外交官表示，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在10月领导人峰会上支持将大型跨国公司的部分税收收入划入欧盟预算的想法。该方案的支持者认为，由于其针对的是公司的利润而非收入，因此可能比CORE获得更多政治支持。

最低税收机制

经济合作与发展组织2021年达成的税收协议要求欧盟国家对年营业额超过7.5亿欧元的大型跨国公司适用15%的最低企业税率。税率低于这一水平的国家必须向大型外国公司征收补足税。

目前，这些资金流入各国预算。外交官表示，欧盟各国首都可能将部分此类收入划入欧盟预算。这尤其可能影响爱尔兰和荷兰，两国企业税率较低，并从补足税中获得可观金额。彭博社数据显示，荷兰在2026年征收了4.49亿欧元此类收入。

科斯塔的团队和欧盟委员会正在与欧盟国家举行双边磋商前研究这一方案。科斯塔计划在定于11月26日至27日举行的欧盟领导人峰会前评估各国政府的立场。

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