在比利时布鲁塞尔，欧盟贸易委员马罗什·谢夫乔维奇为“欧盟制造”倡议框架下的提案辩护，称这些提案旨在增强欧盟的竞争力，并帮助其适应全球贸易的变化。据阿纳多卢通讯社报道，他是在与土耳其举行高级别欧盟—土耳其对话、土耳其贸易部长厄梅尔·博拉特出席后作出上述表示的。

参与方范围的分歧

谢夫乔维奇表示，这些提案目前正按照常规立法程序推进，并由欧洲议会和欧盟理事会审议。他强调，其目标是让欧洲变得更强大、更具竞争力，并为全球贸易中的不稳定局势做好更充分准备。

该倡议暴露出成员国之间对于哪些国家应被纳入其规则范围的分歧。法国支持仅限欧盟的做法。德国主张将参与范围扩大至可靠的贸易伙伴，包括英国、加拿大和日本；土耳其也可能被纳入这类国家之中。

谢夫乔维奇将提案的制定与全球贸易条件的变化联系起来。他表示担忧欧洲市场涌入大量商品，并怀疑某些贸易做法可能不符合世界贸易组织的规则。他说，欧盟正在寻求新的机制，以应对国家补贴、贸易扭曲及其他挑战，同时保持对自由和公平贸易的承诺。

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与土耳其的海关合作

这位欧盟委员还报告了在解决与土耳其进口管制系统TAREKS相关问题方面取得的进展。安卡拉已采取多项措施，以提高该系统的透明度，并使欧盟出口商更易使用该系统。

双方就经认证经营者计划互认协议达成一致，该协议已刊登在《欧盟官方公报》上。协议规定相互认可可靠的贸易参与者，这将加快其货物的边境通关程序。

安卡拉的立场

厄梅尔·博拉特表示，土耳其应全面融入欧盟新的工业战略。他强调，双方经济和供应链之间的相互联系是在关税同盟运行三十年期间形成的，尤其是在汽车行业。博拉特呼吁欧盟从一开始就在拟议的《工业加速法案》和“欧盟制造”倡议中，将土耳其视为伙伴国或对等伙伴。

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