乌克兰的欧洲盟友将于11月19日在柏林举行会议，与美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳会晤。 此次会谈的时间安排旨在让欧洲伙伴能够迅速就唐纳德·特朗普访华后可能发表的声明协调一致的应对措施。

德国、法国、英国、波兰和意大利的领导人，以及北约秘书长马克·吕特将出席此次“自愿联盟”会议。

据德国官员称，会议的主要议题将是重申向乌克兰提供可靠且具有法律约束力的安全保障的承诺。这些保障应在停火后生效。

为何选择今天举行会议

在柏林会谈开始前几小时，预计特朗普将与中国领导人习近平和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京举行会晤。乌克兰问题可能成为讨论议题之一。

深圳峰会加剧了欧洲各国的担忧，即关于战争及欧洲大陆未来的决定可能会在没有它们参与的情况下作出。

德国官员解释称，选择在柏林举行会晤的时间，是为了让乌克兰的盟友能够迅速就中国可能发布的任何声明协调应对措施。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，此次会谈将使他能够与维特科夫和库什纳讨论外交进程，并了解特朗普会晤的详情。

“乌克兰明确表达了对和平的渴望，我们始终以建设性的态度开展工作，”他强调道。

盟友正筹备对乌克兰

的援助 英国首相安迪·伯纳姆表示，此次会议将彰显欧洲对乌克兰支持的坚定不移。

据他称，盟国“比以往任何时候都更加团结，致力于实现公正且持久的和平，从而结束这场毫无意义的战争”。

英国还将公布对乌克兰援助方案的新细节。该方案将包括能够深入俄罗斯境内实施打击的长程无人机，以及侦察和后勤无人机。

路透社指出，为乌克兰提供大部分援助的欧洲国家，大多未参与华盛顿与莫斯科之间的谈判。 上周，这些国家派代表前往阿布扎比，但克里姆林宫表示，未就欧洲国家参与后续谈判轮次达成一致。

据路透社报道。

需要指出的是，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行会谈。

此前，库什纳曾宣布将举行新一轮谈判。

与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

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