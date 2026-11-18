乌克兰的欧洲盟友对俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京是否真的有意结束战争表示怀疑。 尽管如此，欧洲各国仍继续参与谈判进程，因为它们担心，如果谈判失败，美国总统唐纳德·特朗普可能会单独与克里姆林宫达成协议，从而背弃基辅和欧洲伙伴。

据该媒体报道，就连一些受命代表欧洲参加谈判的代表，也对莫斯科的意图持怀疑态度。 出席在阿布扎比举行的乌克兰、美国和俄罗斯三方会晤的欧洲官员认为，谈判进程可能会无果而终，或者再次破裂。

与此同时，下一轮面对面谈判的新日期尚未确定。

一些欧洲观察家担心，如果外交努力失败，唐纳德·特朗普可能会与弗拉基米尔·普京达成单独协议，而忽视乌克兰和欧洲的利益。 据《Politico》分析，正是这一风险促使欧洲方面继续参与谈判。

“普京目前既不感兴趣停火，也不感兴趣和平。他认为，继续战争比停火能给他带来更多好处。 这正是根本性问题所在，”欧洲国际关系委员会的弗雷德里克·韦斯劳指出。

该媒体强调，欧洲官员的疑虑表明，尽管各方试图重启和平进程，且就欧洲的代表权进行了长时间的讨论，但谈判的未来在很大程度上仍超出了欧洲各国的掌控范围。

上周，来自法国、德国、英国和意大利的代表，以及欧洲理事会和欧盟委员会的代表团抵达了阿联酋首都。 但他们并未直接参与乌克兰、美国和俄罗斯之间的三方谈判。

据欧洲官员称，在会谈中，俄方并未表现出做出让步的意愿。

欧盟各国领导人商定，若收到谈判邀请，将由五个欧洲国家以及来自布鲁塞尔欧盟总部的专家组代表该地区出席。

来自英国、德国、意大利、波兰、欧洲理事会和欧盟委员会的代表对克里姆林宫的真实意图表示怀疑。

英国政府强调，乌克兰已多次重申愿意通过和平途径解决问题，而俄罗斯却一再拒绝全面或部分停火的提议，并继续袭击平民和能源基础设施。

“乌克兰一再表明其对和平的诚意，而俄罗斯却一次又一次地拒绝了关于全面或部分停火的提议，同时继续袭击乌克兰平民和能源基础设施。 俄罗斯本可以今天就结束这场战争，”这位英国政府代表表示。

一位以匿名方式接受该媒体采访的德国外交官推测，普京参与谈判主要是为了与特朗普达成协议。

“实际上，俄罗斯人并不想要谈判——他们想要赢得战争，”这位《Politico》的受访者指出。

尽管对莫斯科心存疑虑，英国、德国和法国仍与其他欧洲国家及北约代表一道，正准备与俄罗斯举行首次正式面对面谈判。

据两名欧洲官员称，参与这一进程的原因之一是担心克里姆林宫会提出过分的要求。特别是，莫斯科可能会坚持要求停止北约扩张，并根据自身利益重构欧洲大陆的安全体系。

本周计划举行的唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京及中国国家主席习近平的会晤，也引发了欧盟的额外担忧。

欧洲代表担心，在这些接触中，各国领导人可能会在没有欧洲人参与的情况下，讨论甚至实际上决定欧洲未来的安全架构。

“此外，人们还担心美方究竟意图何在。 当然，我们需要他们的参与，否则无法阻止战争。但与此同时，我们必须确信，这种参与旨在向俄罗斯施压，而不是针对乌克兰，”一位欧洲官员指出。

美国总统行政当局的代表认为，俄罗斯对欧洲未来安全状况的担忧，完全是乌克兰和平进程中值得讨论的话题。

欧洲官员目前同意这种讨论形式，但坚持认为首要任务应该是结束战争，而不是重新审视北约的未来。

与此同时，这一问题存在引发乌克兰欧洲盟友内部分裂的风险，并可能导致在谈判策略上出现公开分歧。事态若朝此方向发展，可能会对基辅各伙伴方的立场产生负面影响。

弗雷德里克·韦斯劳认为，由于存在原则性分歧，欧洲与俄罗斯之间达成协议的空间仍然极其有限。因此，部分欧洲代表将参与谈判更多地视为一种将可能出现的负面影响降至最低的方式。

“欧洲人——其实乌克兰人也一样——参与这场‘谈判闹剧’，试图向美国人展示自己的建设性态度，以免疏远或激怒特朗普。 其目的是，一旦谈判破裂，责任应由俄罗斯承担，而非欧洲或乌克兰，”韦斯劳解释道。

在美国的斡旋下，关于结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判进程仍在继续。最近一轮由乌克兰、美国和俄罗斯参与的三方谈判在阿布扎比举行。

各方表示在人道主义问题上取得了进展，并就大规模交换战俘达成一致。然而，关于结束战争的原则性协议尚未达成。

领土问题仍是主要障碍之一。特别是，莫斯科要求将顿巴斯全境移交俄方，而基辅对此不予接受。

《Politico》援引乌克兰盟友的评估报道了这一情况，这些盟友既在公开场合，也在闭门讨论中就局势发表了看法。

需要指出的是，乌克兰谈判代表团曾就结束战争一事与美国及欧洲各国代表进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳也参与了谈判。

俄罗斯拒绝让欧洲国家代表参与关于结束对乌克兰战争的谈判。俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的助手尤里·乌沙科夫发表了这一声明。此前，美国代表曾表示，各方据称已就让欧洲参与谈判进程达成一致。

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