在法国斯特拉斯堡，欧洲议会已就一封伪装成欧洲人民党欧洲议会议员安杰伊·哈利茨基所发信息的虚假电子邮件展开内部调查。该邮件在欧洲人民党党团副主席选举前，对葡萄牙欧洲议会议员塞巴斯蒂昂·布加柳的工作作出了贬损性评价，Politico Europe报道。

议会确认邮件系伪造

欧洲议会一名发言人表示，该机构的相关部门已确认这封邮件并不真实。该发言人称，议会正与哈利茨基联系，以确定如何最好地开展调查，并防止今后发生类似事件。

哈利茨基表示，他并非该信息的作者。他请求欧洲议会就调查事宜联系比利时当局，并称自己是基于虚假邮件的可耻指控的受害者。布加柳的办公室表示，不会对伪造的通信发表评论。

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EPP党团内的投票

据四名出席闭门会议的Politico Europe消息人士称，欧洲人民党党团主席曼弗雷德·韦伯于周一向该党团的欧洲议会议员通报了这项调查。欧洲人民党欧洲议会议员佩德罗·洛佩斯·德·巴勃罗也表示，该党团已获悉正在进行调查。

欧洲人民党党团10个副主席职位的投票定于周二举行。包括布加柳和哈利茨基在内的12名欧洲议会议员正在竞争这些职位。

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