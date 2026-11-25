欧洲议会于11月25日（星期三）最终通过了欧盟2027年度预算，其中承诺支出总额为1997亿欧元，支付总额为2115亿欧元， 该预算案以406票赞成（184名议员投反对票，69人弃权）获得通过。

预算中还单独拨出6.5亿欧元用于偿还“支持乌克兰贷款”的债务， 同时，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会共同规定，可在2027年通过“支持乌克兰贷款”这一专项工具来覆盖这些支出。

计划中的财政义务总额将占欧盟国民总收入的0.99%，据预算事务总报告员尼尔斯·乌沙科夫斯称，这使得该预算成为欧盟近代史上规模最小的预算。 与此同时，与欧盟委员会的初始提案相比，议员们争取到了将自身优先事项的资金增加3亿欧元——特别是用于欧盟南部和东部邻国（+3900万欧元）、 人道主义援助（+3000万欧元）、边境管理与移民（+3000万欧元）、交通与能源网络（+2250万欧元）、“地平线欧洲”科学计划（+2150万欧元）、 “伊拉斯谟+”教育计划（+1400万欧元）、民防（+1350万欧元）、军事机动性（+1000万欧元），以及气候与环境保护（+1000万欧元）。

相关声明已发布在欧洲议会网站上。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，呼吁欧洲各国领导人于年底前就欧盟的七年期预算达成一致。 法国总统表示，1月之后将不再有达成协议的政治空间。

匈牙利总理彼得·马贾尔表示，他不支持将欧盟预算与对乌克兰的财政援助挂钩的想法。同时，他强调不认为这种做法是勒索。

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