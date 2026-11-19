欧洲人民党（EPP）领导层决定暂停塞尔维亚进步党（SNS）的党籍，该党被认为与塞尔维亚前总统亚历山大·武契奇有关联。 作出这一决定是因为该政党与俄罗斯密切合作，拒绝支持针对莫斯科的制裁，以及在遵守民主原则方面存在问题。

该政党距离被完全开除出欧洲最大的中间偏右联盟仅一步之遥。

据该媒体报道，该决定于11月18日（星期三）作出，此前塞尔维亚进步党在2026年10月底的议会选举中落败。 投票结果导致执政九年的塞尔维亚总统武契奇下台。

不过，欧洲人民党领导层的这一决定仍需经该联盟政治大会批准。大会会议定于12月7日至8日举行。

最终批准后，塞尔维亚进步党将有一年时间进行改革并履行欧洲合作伙伴的要求。如果该政党在规定期限内未改变其方针，将面临被开除出欧洲人民党的风险。

目前，由于塞尔维亚并非欧盟成员国，SNS拥有欧洲人民党的准成员地位。

主要要求之一是停止向俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京靠拢。特别是，欧盟要求武契奇领导的政党与支持克里姆林宫政治路线的俄罗斯“统一俄罗斯党”断绝关系。

此外，塞尔维亚进步党必须支持欧盟对俄罗斯实施的制裁。这将意味着该党此前坚持与莫斯科保持密切关系的立场将发生重大转变。

欧洲中间偏右政党的要求还涉及与中国的关系。他们期望SNS与中方政府保持距离，并重申对欧洲一体化的承诺。

欧洲人民党（EPP）特别关注该塞尔维亚政党对战争罪行的态度。 特别是，他们要求武契奇领导的政党停止将拉特科·姆拉迪奇神化——后者因在波斯尼亚和黑塞哥维那战争期间犯下战争罪行而被定罪。

据《Politico》报道，政府对姆拉迪奇葬礼的支持成为影响欧洲政界人士决策的关键因素之一。

在已编制的报告中，这一事件被称为许多欧洲人民党代表的转折点。它加剧了人们对塞尔维亚社会党（SNS）政治路线及其对欧洲民主原则态度的担忧。

与此同时，针对该塞尔维亚政党的指责不仅涉及外交政策和历史记忆。

欧洲人民党还要求塞尔维亚民族党（SNS）与公民社会组织开展更积极的合作，并就加强媒体自由作出具体承诺。

另一项条件是确保向在10月底议会选举中获胜的“学生名单”党和平移交权力。

据《Politico》报道。

夹在欧洲与俄罗斯之间的塞尔维亚：武契奇如何冒险并失去了一切。

武契奇表示，他不相信乌克兰战争会很快结束。

关注我们在