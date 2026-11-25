据知情的欧洲外交官透露，欧盟领导人计划在12月17日至18日的峰会上，就向乌克兰提供450亿欧元新贷款一事作出最终决定，并批准欧盟2028至2034年的多年期预算， 知情的欧洲外交官透露。

尽管这些问题将在11月26日至27日的特别峰会上进行讨论，但欧盟方面认为，12月的会议才是关键且可能是最后一次机会，可在2027年4月法国总统大选前就长期融资方案达成一致。

这笔450亿欧元的新贷款将补充2025年底批准的900亿欧元援助计划，但匈牙利、斯洛伐克、捷克和保加利亚希望拒绝参与该计划的融资。 作为折中方案，正在考虑仅让这四个国家参与满足乌克兰的预算需求，而不参与军事援助， 但德国总理弗里德里希·梅尔茨坚持要求所有27个欧盟成员国共同参与，并威胁称否则将阻挠下一份七年期预算案的通过。

与此同时，欧盟2028–2034年多年期财政框架草案为乌克兰拨款1000亿欧元，并允许在2027年后提供额外贷款。 鉴于其中550亿至650亿欧元可能用于偿还前期贷款，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提议单独拨款支付利息，以确保维持全部计划援助额度。

来源：“自由电台”。

11月25日星期三，欧洲议会最终通过了欧盟2027年度预算，其中承诺总额为1997亿欧元，支付总额为2115亿欧元， 该文件以406票赞成（184名议员投反对票，69人弃权）获得通过。预算中另行拨出6.5亿欧元用于偿还“支持乌克兰贷款”的债务利息。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，呼吁欧洲各国领导人于年底前就欧盟的七年期预算达成一致。 法国总统表示，1月之后将不再有达成协议的政治空间。

匈牙利总理彼得·马贾尔表示，他不支持将欧盟预算与对乌克兰的财政援助挂钩的想法。同时，他强调不认为这种做法是勒索。

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