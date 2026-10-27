F-16战机将能装备由前SpaceX工程师研发的超音速导弹

美国初创公司Castelion已从美国空军研究实验室（AFRL）获得合同修订，这使得该公司能够开始将“黑胡子”（Blackbeard）高超音速导弹集成到F-16战斗机上。 下一步将是为该导弹在这些战斗机上的部署做好准备。

美国Castelion公司已从美国空军研究实验室（AFRL）获得现有合同的修订条款。该修订允许该公司开始将“黑胡子”（Blackbeard）高超音速导弹安装到F-16战斗机上的工作。该公司于10月26日公布了这一消息。 此前，Castelion公司曾为美国海军和陆军研发过该型导弹。

“Castelion已获得与美国空军研究实验室现有合同的补充条款，将开始将‘黑胡子’导弹与F-16进行集成。我们感谢美国空军的信任，”该公司在X平台上写道。

关于此次合同变更的具体金额、工作周期以及F-16战机首次发射该导弹的时间，Castelion公司未予透露。美国空军方面未对此发表评论。

“黑胡子”导弹的飞行速度将超过5马赫，并能在大气层内进行机动。因此，与沿可预测轨迹飞行的弹道导弹相比，它更难被拦截。Castelion公司希望以低成本、大规模生产这种导弹。 该公司由前SpaceX工程师于2022年创立，总部位于加利福尼亚州托兰斯。目前，该公司正在新墨西哥州里奥兰乔建设一座工厂，该工厂预计每年将生产500枚导弹。

9月，美国空军研究实验室（AFRL）将与Castelion现行合同的金额增加了1640万美元，至3720万美元。 该合同涉及一款低成本的大射程批量生产火箭，有效期至2028年6月。Castelion未明确说明此次调整是否属于该合同范畴。

关于“黑胡子”与美国海军及陆军的合作情况

美国海军是该导弹最积极的合作伙伴。4月，美军拨款1.05亿美元，用于将“黑胡子”导弹安装在F/A-18E/F“超级大黄蜂”战机上，并在印太地区进行实战测试。

6月，他们订购了50枚导弹以供早期作战使用。8月，他们拨款近9000万美元，将该导弹纳入正式的武器计划，其中包含旨在加速向盟国销售的功能。 9月，美国海军下达了首笔批量订单，金额高达2亿美元，采购444枚导弹。

2025年10月，美国陆军获得了一份关于该导弹地面版的合同，该版本可由HIMARS系统发射。

F-16的普及程度远超“超级大黄蜂”。它是美国空军数量最多的战斗机，另有二十多个国家也在使用该机型。Castelion公司未透露当前工作是否涵盖F-16的出口版本。

据报道，该消息援引了Castelion在社交媒体X上的声明。

泽连斯基谈及从比利时获得的额外F-16战机、爱国者导弹短缺以及Starlink的限制问题。

据阿纳多卢通讯社报道，泽连斯基总统已向比利时请求追加F-16战机。

洛克希德·马丁公司正考虑为乌克兰研制一款F-16的特别版本。

荷兰同意协助乌克兰进行F-16战机的维护工作。该决定是在与总统弗拉基米尔·泽连斯基通话后做出的，泽连斯基此前曾表示，部分乌克兰战斗机已在欧洲进行长期维修。

此前，空客首席执行官纪尧姆·福里曾致函英国首相安迪·伯纳姆，就美国洛克希德·马丁公司可能被选中生产“天网”（Skynet）军用卫星一事提出警告。

关注我们在