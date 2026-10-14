法拉奇呼吁刑事起诉慈善组织和志愿者——《卫报》

英国改革党（Reform UK）领导人奈杰尔·法拉奇表示，帮助寻求庇护者抵达英国的慈善组织和志愿者可能应被追究刑事责任。他在接受美国右翼播客主持人本尼·约翰逊采访时作出上述表态，《卫报》报道。

关于追诉的声明

法拉奇没有说明哪些组织应成为此类追诉的对象。他称，非政府组织和由纳税人资金资助的机构据称“助长了犯罪”。

在谈话中，这名政治人物将寻求庇护者乘小船抵达称为一场“入侵”，并称这些人可能对该国造成重大损害。他还就其认为移民对欧洲国家构成的威胁发表了说法。

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对 RNLI 的批评

法拉奇及其他改革党代表此前曾批评皇家国家救生艇协会（RNLI）。该组织的工作包括在英吉利海峡救助寻求庇护者，尽管这仅占其救援工作的一小部分。

法拉奇此前称 RNLI 是“移民出租车服务”。据该报报道，该组织还因在海峡救人而遭到恐吓行动。一名改革党代表在评论法拉奇最新言论时表示，这些话“本身就说明了一切”。

该政治人物的其他言论

在采访中，法拉奇还多次谈及抵达英国的寻求庇护者中的穆斯林。另据他推测，五名英国公民在上月末于英国皇家空军费尔福德基地附近被拘留、随后获保释，他们可能是在针对英国军队发动恐怖袭击前进行“演练”。

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